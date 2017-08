To menn pågrepet i Oslo etter mislykket butikktyveri

To menn er pågrepet etter å ha angrepet en butikkansatt i dagligvarebutikken Bunnpris på Schous plass i Oslo.

– Vi fikk melding om hendelsen klokken 4.35. Det var et vitne, en tilfeldig kunde, som opplyste at to menn hadde angrepet en ansatt da han tok dem i å stjele. Hva de har stjålet er uklart, sier operasjonsleder Ola Krokan i Oslo politidistrikt til NTB.

På Twitter skriver politiet at den ansatte ble sparket i ansiktet.

Politiet var raskt på stedet og de to mennene ble pågrepet umiddelbart. Den ene er i slutten av 20-årene og den andre i slutten av 40-årene.

– De blir anmeldt for kroppskrenkelse eller kroppsskapelse avhengig av hvor skadd den ansatte er. Vedkommende er kjørt til legevakten, sier Krokan.