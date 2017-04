To menn pågrepet i væpnet aksjon

ANNONSE

Politiet i Trøndelag meldte om pågripelsene like etter klokken 5 natt til mandag. Politiet sier til Adresseavisen at de rykket ut til en leilighet på Strinda etter at de mottok en melding like før kl 1 natt til mandag.

- Det var en trusselsituasjon der en person følte at to navngitte personer forsøkte å trenge seg inn i en leilighet, sier operasjonsleder Øystein Sagen. Ifølge meldingen politiet mottok skal de to ha hatt våpen.

- Dette er personer som er omhandlet i våre registre med tilsvarende saker fra før, altså trusselsaker med våpen. På grunn av deres historikk valgte politiet å bevæpne seg, sier Sagen.

Ifølge operasjonslederen ble en av de to pågrepet på åstedet, den andre ble pågrepet på en annen adresse i løpet av natta. Pågripelsene skjedde uten dramatikk.