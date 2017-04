ANNONSE

«Invasionen har börjat», er tittelen til lokalavisa Strömstads Tidning like før klokken 14.30 skjærtorsdag, skriver Halden Arbeiderblad.

Avisen melder at at det en kolonne på to mil er på vei inn mot sentrum i den lille grensebyen.

- Nulltoleranse

Like før klokken 14 kunne Sarpsborg Arbeiderblad melde at to nordmenn var blitt arrestert.

- Èn nordmann er tatt for fyllerør, og en annen nordmann er innbrakt mistenkt for kjøring i ruspåvirket tilstand. Det bekrefter Nina Heyden, lokalpolis-områdesjef til avisen.

- Det er ellers god stemning og vi håper det blir værende slik utover kvelden. Vi har nulltoleranse for fyll og rør, og vi jobber hele tiden med trygghetsskapende arbeid.

Det er ventet at mellom 6000 og 8000 nordmenn samles i Strømstad i Sverige skjærtorsdag. Foto: Audun Braastad / NTB scanpix





Venter tusenvis

Det er ventet at mellom 6000-8000 nordmenn tar turen over til Strømstad skjærtorsdag, en dag som omtales som en fylledag.

Tradisjonen med å feste og kjøre rundt i Strømstad går helt tilbake til 1950-tallet.

Torsdag kunne politiet fortelle at de er i beredskap før storinnrykket av nordmenn, samt ekstra på vakt etter terroren i Stockholm.





