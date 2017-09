To nye personer siktet i drapssaken på Ålgård

Politiet har siktet ytterligere en mann og en kvinne i drapssaken på Ålgård i Rogaland. Totalt er fem personer siktet i saken, to av dem for drap.

26 år gamle Kjetil Kilen Aase ble funnet død i en omsorgsleilighet på Ålgård lørdag 12. august. Fra før er en 21 år gammel kvinne og en 29 år gammel mann, begge fra Ålgård, siktet for drap. En 21 år gammel utenlandsk mann med lovlig opphold i Norge, er siktet for bevisunndragelse.

Nå er også en 29 år gammel kvinne og en 43 år gammel mann siktet i saken, skriver Stavanger Aftenblad.

Den 29 år gamle kvinnen er siktet for å ha unndratt en drapsmistenkt fra straffeforfølgelse. Ifølge Aftenbladet ble den drapsmistenkte 29 år gamle mannen pågrepet hjemme hos henne, på Høle i Sandnes, natt til mandag 14. august. Politiadvokat Lars Ole Berge i Sør-Vest politidistrikt sier kvinnen var klar over at politiet søkte aktivt etter 29-åringen.

43-åringen er siktet for falsk forklaring fordi han benektet at han kjørte den samme 29-åringen bort fra Ålgård etter hendelsen, noe politiet mener de har bevis for at han gjorde.

Politiet venter fortsatt på obduksjonsrapporten etter at Kjetil Kilen Aase ble funnet død. Politiet har heller ikke lykkes i å avhøre de to drapssiktede ennå.

– Den 21 år gamle drapssiktede kvinnen er fortsatt innlagt på institusjon, og den 29 år gamle mannen nekter fortsatt å la seg avhøre av politiet, opplyser politiadvokaten.