Finsås asylmottak i Snåsa kommune. (Nord-Norsk Mottakssenter avd. Finsås)

To pågrepet etter trusler på mottak i Snåsa

To menn er pågrepet på et asylmottak i Snåsa i Nord-Trøndelag etter at de skal ha oppført seg truende med kniv, ifølge politiet.