To personer skutt utenfor parlamentet i London

Saken oppdateres.

Minst to personer er skutt utenfor det britiske parlamentet i London, melder Reuters.

Parlamentsbygningen og området rundt er stengt.

Ifølge britiske medier er tolv personer såret.

Omstendighetene rundt skytingen er foreløpig ikke kjent.

Ifølge avisen The Daily Mail har væpnet politi skutt mot en person utenfor parlamentet.

Flere medier skriver at vitner skal ha varslet om en mann med kniv. Ett øyevitne skal også ha rapportert om en bil som kjørte på fem mennesker på broen Westminster, skriver Daily Mail.

Flere skudd skal ha blitt avfyrt rundt 14.35-tiden, og kort tid etterpå skal det ha hørtes et kraftig smell.

Parlamentarikerne har fått beskjed om å holde seg inne i bygningen. Statsminister Theresa May er ført ut av bygningen og er i sikkerhet, blir det opplyst.

#London Shooting outside UK Parliament, Police Officer also stabbed with Knife. pic.twitter.com/6htx2UOGCN — Battle Analytics (@BattleAnalytics) March 22, 2017

This is the moment UK Parliament in #London was suspended as "sounds similar to gunfire" were heard outside pic.twitter.com/ksOMoqPdnG — NieuwsBlog (@nieuwsblog) March 22, 2017

"Someone rushed through, attacked a policeman... he appeared to be carrying a knife. We heard lots of gunfire" witness tells Sky News pic.twitter.com/3tMbYIoByH — Sky News (@SkyNews) March 22, 2017

We are aware of reports of an incident at #Westminster. We will put more information out as soon as we can — Metropolitan Police (@metpoliceuk) March 22, 2017







Minst to personer er skutt utenfor det britiske parlamentet i London, melder Reuters. Foto: Scanpix

