67 prosent av Norges hundre rikeste er arvinger. I tillegg er kun en femdel av dem som troner på formuetoppen, kvinner.

Klassekampen har gått gjennom skattelistene for 2016 og analysert Norges 100 rikeste målt i ligningsformue. Det viser at blant av de rikeste er to tredeler arvinger og halvparten tilhørende Oslo-området.

26 av de 100 rikeste er kvinner. Det utgjør en svak nedgang i kvinneandelen fra 2015, da den lå på 30 av 100. I tillegg er kvinnene nesten utelukkende arvinger.

I 2016 hadde formuetoppen en snittinntekt på 34,7 millioner kroner. Kvinnene tjente betydelig mindre enn mennene: 7,7 millioner kroner mot 44,2.

Når det gjelder gjennomsnittlig formue er det derimot ingen kjønnsforskjell. Den gjennomsnittlige formuen for kvinnene er 1,89 milliarder kroner mot mennenes 1,88.

