Tolv skutt og drept på nyttårsfest i Brasil

Mannens ekskone og ni år gamle sønn var blant dem som ble drept, melder det statlige nyhetsbyrået Agencia Brasil søndag.

Øyenvitner sier mannen hoppet over en mur for å komme seg inn på festen. Deretter begynte han å skyte og drepte elleve personer før han til slutt vendte våpenet mot seg selv.

Myndighetene mistenker at en konflikt mellom mannen og ekskona ligger bak skyteepisoden i Campinas i São Paulo, skriver en avis og viser til kilder i militærpolitiet. Mannen skal ikke ha kommet over at ekteskapet gikk i oppløsning.

Tre personer overlevde skytingen.

