Travelt for politiet under Gatebil-treff i Østfold

Vold, bråk, narkotika og promillekjøring har funnet sted under årets Gatebil-treff på Rudskogen i Østfold. Som vanlig, sier politiet.

Arrangementet startet torsdag, og allerede natt til fredag hadde fire personer blitt tatt av politiet, mistenkt for kjøring i beruset tilstand. En av dem, en mann i 20-årene, fyllekjørte en buss og ble fratatt førerkort, ifølge Fredriksstad Blad.

Samme dag ble en mann pågrepet og avhørt i forbindelse med et voldtektsforsøk. Den fornærmede kvinnen skal ha kommet seg unna, og ble ikke fysisk skadd.

En voldsepisode natt til lørdag er den alvorligste hendelsen så langt, sier operasjonsleder Martin Schie i Østfold-politiet til NTB. En person er pågrepet for kroppskrenkelse.

–En islandsk statsborger sitter i arrest hos oss. Vedkommende som ble utsatt for volden, fikk ikke alvorlige skader, men satt igjen med hevelse og en kraftig blåveis, sier operasjonslederen.

Han forteller også at ytterligere tre ble tatt for fyllekjøring natt til lørdag. Politiet beslagla førerkortet til to av dem.

–Tre har også blitt anmeldt for besittelse av narkotika. I tillegg ble fire personer satt i drukkenskapsarrest etter ordensforstyrrelser. De vil bli ilagt bøter, opplyser operasjonslederen.

Han mener likevel ikke at arrangementet så langt har vært verre enn vanlig. Kjøringen på bilbanen i Rudskogen fortsetter lørdag og søndag.

–Det er i år som i tidligere år. Selv om vi har mye vakthold både av politi og sikkerhetsselskaper, er det likevel mye folk og mye alkohol på ett sted, sier Schie.

