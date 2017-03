Tre menn tiltalt for å ha solgt 26 kilo narkotika via posten

ANNONSE

Ifølge tiltalen har det organiserte narkotikasalget pågått mellom november 2012 og fram til de ble pågrepet i november 2015, ifølge Adresseavisen. Det skal være snakk om 26 kilo hasj, marihuana, kokain, narkotisk sopp og amfetamin.

- Jeg kjenner ikke til saker hvor det samlet sett har vært så store mengder som i denne saken. Konvolutter som distribueres med posten har vært et svart hull lenge, sier politiadvokat Richard Beck Pedersen, som ledet etterforskningen hos Kripos.

De tre mennene, som er 32, 31 og 31 år gamle, risikerer nå opp til 15 års fengsel.

Narkotikaen skal ha blitt solgt under aliaset "Kvalitetsbevisst" på det såkalte mørke nettet. Stoffet ble vakuumpakket for å unngå at det skulle avgi lukt. Politiet mener mennene tjente til sammen fire millioner kroner på virksomheten.

En av de tiltalte erkjenner seg ikke skyldig. Forsvareren til en av hans medtiltalte vil ikke kommentere saken, mens avisen ikke har fått kommentar fra den tredjes forsvarer.

