Tilstanden til de skadde er ikke kjent.

Politiet meldte om ulykken et stykke nord for Hønefoss like før klokka 14.

Det var to biler involvert med til sammen tre personer. Alle tre er altså brakt til sykehus, opplyser politiet. Den ene med helikopter til Ullevål sykehus i Oslo, de to andre til Ringerike sykehus i Hønefoss.

