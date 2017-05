Tredjemann i helikopterstyrten i Bergen skal være kinesisk forretningsmann

ANNONSE

Ifølge Bergensavisen melder kinesiske medier at mediemogulen eier yachten Bacarella hvor helikopteret skulle lande da det styrtet i Bergen 10. mai.

Han skal selv ha kommet seg ut av helikopteret og etter et kortere opphold på Haukeland universitetssjukehus skal han ha forlatt landet og reist hjem til Hongkong.

Helikopterpiloten Quentin Smith og advokaten David Tang var også ombord helikopteret da det styrtet. Tang ble kritisk skadd og er fortsatt innlagt på sykehus.

Yachteier Charles Chan er styreformann i det Hongkong-baserte TV-selskapet Television Broadcast Limited (TVB). Ifølge Hongkong Economic Journal og South China Morning Post skal Chan ha vært på reise i Norden, men har nå returnert hjem.

Ifølge Bergensavisen bekreftet også Smith under pressekonferansen etter ulykken at tredjemann var eier av båten ved navn Charles og at de to var gode venner. Men når avisen kontaktet Smith ville han ikke bekrefte dette. Chan skal være kjent for å styre unna medienes søkelys.