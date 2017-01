ANNONSE

Den glade nyheten sprer programlederen på Instagram.

«Shit Got Real ... I told you My man Was a Jedi», skrev Iglesias på Instagram 1. nyttårsdag.

På venstre ringefinger ser vi en ring som glitrer som tydelig bevis på at hennes utkårede, den finske rapperen Mikael Gabriel (26), har fridd.

Shit Got Real.... 🖤 I told you My man Was a Jedi. #obiwan #tatooine Et bilde publisert av Triana Iglesias (@trianaiglesias) søndag 01. Jan.. 2017 PST