Trine Skei Grande: - Diabetes ingen hindring

- Jeg har bestemt meg for at jeg ikke er syk med diabetes.

Venstre-leder Trine Skei Grande (48) forteller til bladet «Diabetes» at hun har hatt «diabetes type 2» i 26 år.

Hun mener noe av det viktigste personer med diabetes kan gjøre, er å utveksle erfaringer og lære av hverandre.

- Ikke syk

Skei Grande sier det går helt fint å ha diabetes og samtidig være i toppolitikken.

Den travle politikeren går med blodsukkermåleren i vesken, og vil ikke sykeliggjøres:

- Jeg har bestemt meg for at jeg ikke er syk med diabetes, men at jeg må ha en bestemt livsstil. Mentalt er det viktig å tenke slik. Dessuten kan jeg ikke huske en eneste gang hvor diabetesen har hindret meg i å gjøre noe, sier hun og forteller at flere i familien hennes er rammet.

For å utvikle diabetes type 2 må man være arvelig disponert, men overvekt og mangel på fysisk aktivitet er de viktigste triggerfaktorene, ifølge Diabetesforbundet.

Minimum 6000 skritt per dag

For en uke siden loset Skei Grande partiet gjennom Stortingsvalget, så vidt over sperregrensen til 4,4 prosent oppslutning. Nå venter vi i spenning på om en statsrådpost venter rundt neste sving.

Les også: Stavrum: Hareide må ta det brutale valget

I tillegg til et daglig mål om å gå minimum 6000 skritt per dag, medisiner og en dyktig lege, trenger hun å følge rutiner.

- Jeg må ha mat jevnlig, og jeg vet hvilken mat jeg reagerer på. Brød får jeg høyt blodsukker av, mens jeg ikke reagerer så mye på sjokolade. Bære og frukt kan jeg spise mye av. Jeg har nesten alltid det her på kontoret, forteller hun.

Eksplosiv utvikling



Ifølge Diabetesforbundet har det vært en eksplosiv utvikling i antall tilfeller av denne typen diabetes.

Venstre-lederen har snakket lite om sin helse offentlig, men nevnte for ti år siden at hun ble nektet helseforsikring på grunn av diabetes, astma og en sjelden immunsvikt.

Nå beskriver hun helsen sin som god.

Trine Skei Grande er for tiden i Berlin, og har ikke anledning til å kommentere saken ytterligere.

Har du sett denne videoen?