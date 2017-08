Trollpikken-saken henlagt

Saken mot mannen fra Egersund som var siktet for å ha hogget ned steinformasjonen Trollpikken, er henlagt på grunn av bevisets stilling.

Det bekrefter politijurist Christine Nesse overfor NRK. Mannens advokat, Arvid Sjødin, sier til kanalen at siktelsen bygde på rykter.

Det var lørdag 24. juni at et følge turgåere oppdaget at landemerket hadde knekt av. Borehull i steinen vitnet om at det var gjort med vilje.

Trollpikken ble gjenreist i all sin prakt den 7. juli, etter at en innsamlingsaksjon hadde framskaffet over 225.000 kroner for å finansiere reparasjonen.

