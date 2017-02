Tror på forbud mot import av gatehunder

ANNONSE

Han har sendt landbruksminister Jon Georg Dale (Frp) et skriftlig spørsmål om saken og er oppløftet av svaret fra statsråden.

– Det er et uvanlig klart svar. Han mener vi kan skjerpe inn praksis og justere regelverket slik at både kommersiell og ikke-kommersiell import i praksis blir forbudt, sier Pollestad til NTB.

Geir Pollestad i samtale med president i den norske veterinærforening Torill Moseng. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Forbud

Senterpartiet har foreslått for Stortinget å forby import av eierløse hunder som lever på gaten. Representantforslaget er til behandling i næringskomiteen.

– Det er misforstått godhet å hjelpe hunder i Sør- og Øst-Europa ved å ta dem med til Norge. Vi kan sette hele vår unike dyrehelsesituasjon på spill ved å ikke gripe inn mot denne importen, sier Pollestad.

Mattilsynet, Veterinærinstituttet og Den norske veterinærforening mener import av gatehundergir økt risiko for at nye sykdommer og parasitter kommer til Norge.

– Utfordring

– Hunder uten tilfredsstillende helsestatus blir tatt inn til Norge. Dette er en utfordring som opptar både meg og forvaltningen, skriver Dale i brevet til Pollestad.

Landbruksministeren viser til at Mattilsynet har foreslått en rekke vidtrekkende tiltak for å begrense importen og mener at praksisendringen ikke vil bryte med EØS-regelverket.

– Man kan likevel ikke utelukke at innstrammingen vil bli klaget inn til ESA, og det kan ikke gis noen garanti for utfallet av en slik klage, understreker han.

Strengere regler

En høring om saken i næringskomiteen avdekket bred tilslutning til strengere regler, men enkelte aktører advarte mot et forbud. Blant dem er selskapet MS Rescue, som har bidratt til å innføre rundt 240 uønskede hunder fra Spania til Norge.

MS Rescue drives av velsituerte Mariann Høili og Siv Beate Reitan og støttes av kjendisveterinær Trude Mostue, som i høringen kalte Sp-forslaget et "populistisk latmannstiltak".

Mostue slo fast at begrepet ”gatehund” er misvisende og framholdt at hundene som MS Rescue importerer, aldri har levd på gaten, men er sunne, smittefrie og godt vant med mennesker.

Næringskomiteen skal avgi sin innstilling i saken 16. februar, med stortingsbehandling senere i måneden.

