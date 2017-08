Tror Peter Madsens ubåt kan ha flere hulrom

Gjennomsøker ubåten på nytt.

Som en del av etterforskningen av Kim Wall-drapet, gjennomsøker politiet i København nå drapssiktede Peter Madsens (46) ubåt, Nautilus, på nytt.

I en pressemelding skriver København-politiet at de skal scanne båten med en lastebilscanner etter mange tips om mulige hulrom i ubåter og også konkret i Madsens ubåt.

- Det kan finnes skjulte rom i ubåter, og det er disse vi er ute etter, sier Jens Møller i København-politiet til Ekstrabladet.

- Det må understrekes at scanningen foretas for å utelukke at det finnes slike ukjente rom, ikke på bakgrunn av en konkret mistanke om at det finnes, står det i pressemeldingen.

Politiet utelukker likevel ikke at eventuelle hulrom kan lede politiet videre i etterforskningen av drapet på den svenske journalisten.

Blant det politiet håper å kunne finne er et mordvåpen, eller andre spor fra drapet.

For en drøy uke siden ble savnede Kim Wall funnet drept. Foto: Tom Wall /TT / NTB scanpix

Samtidig foretar svensk og dansk politi de tre neste dagene nye søk med likhunder i Køge-bukta.

Partert

Liket av den svenske frilansjournalisten Kim Wall ble mandag funnet ved kysten av Amager i København, men manglet både hode, armer og bein. Dansk politi identifiserte henne ved hjelp av DNA og slo også fast at den 30 år gamle frilansjournalisten var partert.

Den eksentriske dansken Peter Madsen er varetektsfengslet, siktet for å ha drept henne om bord i ubåten han har bygd selv. Wall ble 10. august med på en tur i ubåten for å skrive en reportasje om Madsen.

Madsen hevdet først å ha satt Wall i land etter turen, men endret senere forklaring og sa at hun døde i en ulykke om bord i ubåten. Han erkjente samtidig å ha dumpet liket til sjøs.

Siktelsen mot Madsen lød først på uaktsomt drap, men dansk påtalemyndighet opplyste torsdag at den vil bli skjerpet til overlagt drap og likskjending. Han sitter nå etter eget ønske i isolat.





Ble senket

Dansk politi har funnet blod fra Wall i ubåten, og har også slått fast at det var festet metall til det parterte liket av henne for at det skulle synke.

Dykkere fortsetter å lete etter de savnede kroppsdelene, og det letes også etter klærne hun hadde på seg da hun gikk om bord i ubåten.

Vernepliktige soldater deltar også i letingen langs strendene, først og fremst på sørsiden av øya Amager der torsoen av Wall ble funnet.

Dansk politi har også oppfordret båtfolk, syklister og andre som ferdes i området til å holde øynene åpne.