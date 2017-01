ANNONSE

Kjendis-veterinær Trude Mostue (48) er ingen stor tilhenger av nynorsk som fag på skolen. Det gjør hun klinkende klart i et innlegg på sin egen Facebook-side.

Åpenhjertig forteller hun om hvordan hun slet med å få karakter i faget og at hun på grunn av at det telte like mye som realfagene, ikke kom inn på veterinærhøgskolen med én gang.

- Er det ikke galskap, vet ikke jeg.

- Jeg ønsket rett og slett ikke å lære nynorsk fordi jeg så på det som meningsløst, et kunstig skriftspråk. Hva i all verden skulle jeg med det som veterinær?

- Helvetes nynorsk.

Videre skriver kjendisveterinæren at hun siden har bedt til Gud om at hun aldri måtte ha noe med nynorsk å gjøre igjen. Noe hun måtte da hun flyttet hjem fra England til Norge med barna.

- Jeg pleier ikke å oppfordre barna mine til å droppe lekser, men til sønnen min som har dysleski sa jeg at han i stedet for nynorsk skulle lese en norskbok og øve på skriving.

