Trump: - Et feilgrep uten sidestykke

ANNONSE

- Vi snakker om vår nasjons sikkerhet, tryggheten og sikkerheten for vårt folk, sier han etter at hans innreiseforbud til USA onsdag ble stoppet for andre gang. Trump mener den første presidentordren aldri skulle blitt satt til side.

- Denne dommen gjør at vi fremstår som svake, sier han og kaller avgjørelsen et juridisk feilgrep uten sidestykke.

Til en jublende folkemengde på et politisk massemøte i Nashville i Tennessee sier han at han vil ta saken så langt som nødvendig, inkludert helt opp til høyesterett.

- Vi kommer til å vinne, sier han.

Det var den føderale dommeren Derrick Watson på Hawaii som stoppet den nye presidentordren kun timer før innreiseforbudet skulle tre i kraft midnatt natt til torsdag. Han sier at delstaten mest sannsynlig har rett i at ordren strider mot grunnloven når det kommer til religiøs diskriminering. I USAs rettssystem kan en føderal dommer stoppe hele eller deler av presidentordre for hele landet.