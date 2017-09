Trump: - Nord-Korea er en kjeltringnasjon

Nord-Koreas heftige atomprøvesprengning søndag ryster hele verdenssamfunnet,

Hydrogenbomben, som skal være fem ganger så kraftig som Nagasaki-bomben, kan bli festet til de nye interkontinentale ballistiske raketten (ICBM) de har utviklet. Fordømmelsene er mange.

Trump: - Fiendtlige og farlige

Det tok litt tid, men nå har USAs president Donald Trump satt seg ved tastaturet og refser Nord-Korea.

På Twitter skriver han at:

- Nord-Korea har gjennomført en omfattende kjernefysisk test. Nord-Koreas ord og handlinger fortsetter å være både fiendtlige og farlige for USA ...

North Korea has conducted a major Nuclear Test. Their words and actions continue to be very hostile and dangerous to the United States..... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 3, 2017

- Trussel mot Kina

Han skriver i en ny Twitter-melding at:

– Nord-Korea er en kjeltringnasjon som har blitt en stor trussel og en flause for Kina, som prøver å hjelpe men med lite suksess, skriver han.

..North Korea is a rogue nation which has become a great threat and embarrassment to China, which is trying to help but with little success. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 3, 2017

- Nord-Korea forstår bare én ting

I en tredje tweet peker Trump på Sør-Korea:

– Sør-Korea oppdager nå, slik jeg har fortalt dem, at deres snakk om forsoning med Nord-Korea ikke vil fungere. De forstår bare en ting, ifølge Trump.

South Korea is finding, as I have told them, that their talk of appeasement with North Korea will not work, they only understand one thing! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 3, 2017

USA og Sør-Korea

Aftonbladet skrev at USA og Sør-Korea de ville gå til angrep militært, men dette er noe uklart.

Chung Eui-Yong hadde om lag en time etter den nordkoreanske prøvesprengningen en 20 minutter lang telefonsamtale med USAs sikkerhetsrådgiver H. R. McMaster.

«Strengest mulig straff»

Foreløpig har det imidlertid ikke kommet noen amerikansk reaksjon, men ifølge Chung har Sør-Korea og USA diskutert muligheten for å utplassere «de kraftigste strategiske aktiva USAs forsvar har å by på».

I Sør-Korea oppfordrer president Moon Jae-In til «strengest mulig straff» mot Nord-Korea, inkludert nye FN-sanksjoner.

Også i Norge våknet våre fremste forskere med et brak. Den seismologiske målestasjonen til Norsar på Hamar målte skjelvet til 5,8 på Richters skala.

Har du sett denne videoen?