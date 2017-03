Trump-administrasjonen anker kjennelse mot innreiseforbud – igjen

ANNONSE

Trumps presidentordre ble stanset av føderale domstoler i delstatene Hawaii og Maryland bare timer før innreiseforbudet skulle ha trådt i kraft torsdag. Trump lovet å fortsette kampen i rettsvesenet, og fredag anket regjeringen avgjørelsen fra domstolen i Maryland til en ankedomstol i Richmond i delstaten Virginia, opplyser justisdepartementet. Senere opplyste departementet at også avgjørelsen fra Hawaii ankes.

Det er andre gang Trump forsøker å få innført et innreiseforbud som hindrer personer fra overveiende muslimske land fra å reise inn i USA. Det første forbudet ble også blokkert, noe som førte til at Trumps administrasjon la fram en revidert presidentordre. Denne vil ikke tre i kraft på grunn av blokkeringen i de to domstolene, med mindre en ankedomstol eller høyesterett omgjør avgjørelsen.

Diskriminerer religion

De to kjennelsene blokkerte Trumps forsøk på å midlertidig forby innreise for borgere fra Syria, Libya, Iran, Jemen, Somalia og Sudan i 90 dager og for alle flyktninger i minst 120 dager. De føderale dommerne argumenterte blant annet med at presidentordren strider mot grunnlovens forbud mot diskriminering på religiøst grunnlag. også borgerrettighetsorganisasjonen American Civil Liberties Union (ACLU) gikk rettens vei for å stanse presidentordren.

Dommer Derrick K. Watson på Hawaii begrunnet sin beslutning med at om selv om islam ikke er nevnt med navn i innreiseforbudet, så vil en objektiv iakttaker "konkludere med at presidentordren er utstedt med mål om å være ugunstig for én bestemt religion".

Tapte første anke

Trumps opprinnelige innreiseforbud ble først stanset av en føderal dommer i Seattle 4. februar. Det hvite hus tapte også i ankedomstolen, men anket ikke videre til høyesterett. I stedet valgte justisdepartementet å utforme en ny og noe mindre omfattende presidentordre i håp om at det vil overleve en rettslig prøving. I det nye forbudet er Irak er strøket fra lista.

Trump har begrunnet forbudet med at det er nødvendig for landets sikkerhet og for å holde ekstremister ute. Det er ikke religion, men sikkerhetskrav som ikke blir tilfredsstilt i henhold til USAs lovverk, som er årsaken til at forbudet er rettet mot de seks landene, ifølge Det hvite hus.

