Trump-administrasjonen innfører tøffere visumkontroll

ANNONSE

Den strengere kontrollen vil gjelde for turister, businessreisende og slektninger av amerikanske borgere, kommer det fram av diplomatiske telegrammer sendt fra utenriksminister Rex Tillerson til alle USAs ambassader i forrige uke, skriver avisen. Meldingene er det første tegnet på den «ekstreme sikkerhetsklareringen» som Donald Trump lovet under valgkampen.

De enda strengere sikkerhetssjekkene av personer fra seks hovedsakelig muslimske land er fortsatt midlertidig blokkert.

Sjekker sosiale medier

Den utvidede sikkerhetssjekken kommer til å inkludere detaljerte spørsmål om søkernes bakgrunn og påbyr sjekk av sosiale medier hvis søkeren har vært i områder kontrollert av IS.

Så langt er det ikke kjent hvem som kommer til å bli utsatt for den utvidede kontrollen, for i telegrammet skriver Tillerson at det er opp til sikkerhetsfunksjonærer ved hver ambassade. Det var Reuters som først skrev om telegrammene.

Tar lengre tid

Konsulat- og immigrasjonskilder sier administrasjonens tiltak vil øke sannsynligheten for at personer som søker visum får avslag. I tillegg vil det gjøre at den byråkratiske godkjenningsprosessen, som allerede tar måneder eller til og med år, tar enda lengre tid.

De nye reglene gjelder ikke for 38 land, inkludert de fleste i Europa og USAs allierte som Australia, New Zealand, Japan og Sør-Korea. Disse landene er del av et program hvor man slipper visumkrav som stilles til andre land. Ingen land i Midtøsten eller Afrika er del av dette programmet.