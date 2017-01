Trump avfeier kritikken: - Et forferdelig rot

ANNONSE

Trumps stabssjef Reince Priebus sier til TV-kanalen NCB at Trump-administrasjonen ikke ser noen grunn til å beklage.

– Trump fattet tidlig vedtak om dette for å hindre folk som ønsker å skade USA, tilgang til landet, sier han.

Presidenten selv avfeier kritikken med følgende melding på Twitter : «Landet vårt trenger strenge grenser og grundige sikkerhetsklareringer, NÅ. Se hva som skjer over hele Europa og verden – et forferdelig rot».

Les også: USAs innreiseforbud kan ramme nordmenn

– Idioti av Trump

Men innreiseforbudet for flyktninger og personer fra sju muslimske land kan få helt andre konsekvenser enn det Trump ser for seg.

– Dette er ren idioti av Trump. Dette har ingen ting med sikkerhet å gjøre, men er noe som er rettet mot muslimer, sier terrorforsker Magnus Ranstorp ved Forsvarshögskolan i Sverige til NTB.

Les også: Frp-profil støtter Trump: - Han leverer fra dag én

Han framholder at det allerede er omfattende sikkerhetsprosedyrer for alle som ønsker å komme til USA og at de nye reglene bare bidrar til å demonisere muslimer.

Les også: Giuliani hevder Trump opprinnelig ville ha «muslimforbud»

– Dette er et av de mest kontraproduktive tiltakene de kunne ha gjort. Det vil forsterke al-Qaidas og IS' narrativ om at Vesten er i krig med islam. Det vil forsterke bildet blant muslimer om at de er hatet av USA, og det vil i sin tur føre til økt radikalisering og islamisme, framholder han.

Les også: Trump gir forsvaret 30 dager på ny IS-strategi

Les også: Kaos på grensen til USA: - De sjekker folks Facebook

Undergraver

Også statsminister Erna Solberg (H) advarer om at innreiseforbudet vil undergrave innsatsen for å bekjempe ekstremister.

– Vår strategi i kampen mot terror er å bygge en bred koalisjon som inkluderer moderate muslimske krefter, som står fast ved våre liberale verdier – og er en motvekt mot ekstremistenes verdier. Jeg er bekymret for at et generelt innreiseforbud ikke bygger opp om denne felles innsatsen, sier Solberg til NTB.

Les også: Flyktninger strandet etter Trumps innreiseforbud

Utenriksminister Børge Brende (H) kaller Trumps beslutning «sterkt beklagelig».

Lignende reaksjoner kommer fra en rekke andre land, både i Vesten og verden for øvrig.

Les også: Rettsavgjørelse: Reisende får bli i USA tross innreiseforbud

Artikkelen fortsetter under.





Republikanere bekymret

Men vedtaket har ikke bare vakt kritikk internasjonalt. Også i Kongressen, der Republikanene har flertall i begge kamre, er det flere som er bekymret.

Micth McConnell, Republikanerens leder i Senatet, oppfordrer Kongressen til å være forsiktig når den skal sette Trumps presidentordre ut i livet.

– Det er i utgangspunktet en god idé å stramme inn kontrollen med reisende inn til USA. Men det er også viktig å huske at noen av våre beste ressurser i krigen mot radikal, islamistisk terrorisme, er muslimer. Både her i landet og i utlandet, sier han til ABC News.

Les også: Trumps innreiseforbud bekymrer Solberg

Lemper litt

Ifølge New York Times kan det søndag virke som om det blir lempet noe på vedtaket. Preibus presiserer ifølge avisen at personer som allerede har arbeidstillatelse i USA, såkalt «green card», likevel får slippe inn i landet.

Men andre amerikanske medier skriver at forbudet fortsatt omfatter muslimer som har arbeidstillatelse.

Les også: Trump med harde flyktningtiltak og omlegging av militæret

Les også: Trumps flyktningforslag vekker reaksjoner

Mange muslimer fra de sju landene som omfattes av innreiseforbudet og som har arbeidstillatelse i USA, har i helgen blitt nektet å komme inn i landet igjen etter å ha vært på reise.

Også en passasjer med et Norwegian-fly fra Oslo til Los Angeles ble i helgen nektet innreise i USA og måtte bli med flyet tilbake til Europa. (©NTB)

Les også: Trump innfrir valgløfter i rekordfart: - Har aldri sett maken