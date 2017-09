Trump ba om milliarder til Harvey-rammede

Donald Trump har formelt bedt kongressen om å godkjenne en foreløpig hjelpepakke på 7,85 milliarder dollar til innbyggere som er rammet av ekstremværet Harvey.

Det opplyser Mick Mulvaney, som er budsjettdirektør i Det hvite hus. Beløpet tilsvarer i overkant av 65 milliarder kroner, og er noe mer enn det avisene spekulerte i på forhånd.

Selv om summen synes stor, utgjør den bare første del av det som ventelig blir en mye større føderal hjelpepakke. Ifølge delstatsguvernør i Texas, Greg Abbott, trenger de 125 milliarder dollar for å reparere skadene etter ekstremværet.

Den amerikanske nasjonale værtjenesten melder at elva Neches, som strømmer inn i Beaumont i Texas, kan løpe et godt stykke over sine bredder lørdag.

–Den er om lag 2,1 meter over rekorden, og den vil fortsette å ligge så høyt eller være nesten så høy i omtrent en uke. Oversvømmelser utgjør fortsatt en trussel, sier Abbott.

Trump kunngjorde fredag at han skal besøke de flomrammede områdene for andre gang i løpet av lørdag.

Uværet Harvey har rammet delstaten Texas spesielt hardt, der den har forårsaket store oversvømmelser og ødeleggelser. Om lag 42.000 mennesker har flyktet fra hjemmene sine, og så langt er 42 dødsfall knyttet til uværet.

Totalt fastslår Texas at 87.000 hjem har større eller mindre skader, mens minst 6.800 hus er ødelagt siden uværet inntraff fredag forrige uke.

