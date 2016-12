Trump ber Israel holde ut

Den påtroppende presidenten har nok en gang gått til angrep på sin forgjenger via Twitter, denne gang for president Obamas Israel-politikk.

– Vi kan ikke fortsette å behandle Israel med slik total forakt og mangel på respekt. De brukte å ha en god venn i USA, men ikke lenger, tvitrer Trump onsdag før han fortsetter:

– Begynnelsen på slutten var den forferdelige Iran-avtalen, og nå dette (FN). Hold ut, Israel, 20. januar nærmer seg med stormskritt, skriver han videre med henvisning til dagen da han innsettes som president.

We cannot continue to let Israel be treated with such total disdain and disrespect. They used to have a great friend in the U.S., but.......