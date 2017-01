Trump ber Pena Nieto til å droppe USA-besøk

Pena Nieto skal etter planen møte Trump i Det hvite hus neste uke. Men det blir det neppe noe av.

– Hvis Mexico ikke vil betale for den nødvendige muren, så er det bedre at det blir avlyst, skriver Trump på Twitter.

Mexicos utenriksminister Luis Videgaray har tidligere sagt at Pena Nieto vurderer å avlyse, men at den endelige beslutningen ennå ikke er tatt.

Trump har hele tiden sagt at Mexico skal betale for den omstridte muren, men det har president Pena Nieto kontant avvist. (©NTB)

of jobs and companies lost. If Mexico is unwilling to pay for the badly needed wall, then it would be better to cancel the upcoming meeting.