Trump får kritikk for ny Putin-uttalelse

Trump får kritikk fra både republikanere og demokrater etter et intervju med Fox News søndag.

Presidenten viste ingen tegn til å følge krav fra eget parti om å tone ned støtten til den russiske presidenten, Vladimir Putin:

– Jeg respekterer ham. Vel, jeg respekterer mange personer, men det betyr ikke at jeg kommer til å gå overens med dem, sa Trump til reporter Bill O’Reilly.

Da O’Reilly presset ham videre og påpekte at Putin er anklaget for å stå bak drap på meningsmotstandere og journalister, så ikke Trump synlig plaget ut.

– Vi har mange drapsmenn. Tror du ditt land er så uskyldig? Se på hva vi har gjort også. Vi har gjort mange feil.

Frastøtende

Republikanerens leder i Senatet, Mitch McConnell, var raskt ute med kritikk.

– Jeg tror ikke det er noen likhet mellom måten Russland og USA oppfører seg på. Putin er en tidligere KGB-agent, en bølle og har kommet til makten i et valg folk flest ikke vil regne for troverdig, sier McConnell til CNN.

Kritikken fikk bifall fra tidligere ambassadør til Russland, Michael McFaul, som også var rådgiver for president Barack Obama.

– Dette moralske likhetstegnet Trump fortsetter å sette mellom USA og Russland er frastøtende og unøyaktig, uttaler han på Twitter.

Valgfusk

I intervjuet fikk Trump også spørsmål om sine tidligere uttalelser om at tre til fem millioner stemmer i presidentvalget var avgitt på ulovlig vis.

– Mange mennesker har stått fram og sagt at jeg har rett, argumenterte Trump søndag.

Da han fikk spørsmål om hvilke faktiske data han har som støtter påstanden om millioner av ulovlige stemmer, vred han seg unna spørsmålet ved å si at det er funnet eksempler på at døde personer og illegale innvandrere er registrert som velgere.

– Det er en skikkelig dårlig situasjon, virkelig ille, sa Trump.

Det foreligger ingen bevis for omfattende stemmejuks fra valget 8. november. Trump vant til tross for at det er registrert nesten 2,9 millioner flere stemmer for Hillary Clinton.

Pence leder gransking

Trump har erklært på Twitter at det angivelige stemmejukset skal etterforskes, og i intervjuet med Fox News sa han at han skal sette sammen en granskningskommisjon ledet av visepresident Mike Pence.

– Vi skal se på dette veldig, veldig nøye, lover Trump.

I intervjuet snakket han også om Iran, som han mener har fornyet selvtillit etter avtalen som ble inngått i fjor. Trump reagerer sterkt på Irans fornyede, «fullstendige mangel på respekt» for USA.

– De følger flyene vår, de sirkler rundt skipene våre i de små båtene sine, og de har mistet respekten fordi de ikke kan tro at noen ville være så dumme at de inngikk en sånn avtale.

Han vil ikke bekrefte at USA har sendt et hangarskip av gårde for å vise muskler overfor Iran og henviste til at han ikke kan uttale seg offentlig om militære manøvre.

