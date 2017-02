Trump fortsetter å anklage FBI for lekkasjer

ANNONSE

– FBI har lenge vært fullstendig ute av stand til å hindre lekkasjer av betydning for nasjonal sikkerhet. De kan ikke engang finne dem som lekker internt i FBI. Fortrolige opplysninger blir delt ut til mediene og kan ha ødeleggende konsekvenser for USA, tvitret Trump fredag.

Han oppfordrer FBI til å spore opp dem som lekker.

– Finn dem nå, skriver han i blokkbokstaver.

Trump valgte å gå til det uvanlige skrittet å kritisere FBI i full offentlighet både å Twitter og Facebook, etter anklager om forbindelser mellom Det hvite hus og Russland.

Utbruddet fredag kom samtidig som CNN kjører en sak om hvordan FBI nylig avviste en forespørsel fra stabssjef Reince Priebus om at FBI må avvise nyhetsmeldinger om angivelige forbindelser mellom Trump-ansatte og russiske agenter under valgkampen.

Det var New York Times som i forrige uke henviste til kilder som sier at amerikansk etterretning har avlyttet telefonsamtaler mellom Trump-kampanjens medlemmer og russisk etterretning. FBI har til nå verken kommentert artikkelen eller indikert at byrået kommer til å gjøre det.

– Det hvite hus har rett og slett ikke lov til å presse FBI til å informere offentligheten om pågående etterforskning av presidenten og hans rådgivere, sier Demokratenes leder i justiskomiteen i Republikanernes hus, John Conyers.

