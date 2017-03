Trump fyrer løs på Twitter

ANNONSE

- Hvorfor ser ikke etterretningskomiteen i Representantenes hus på avtalen Bill og Hillary gjorde, så de store uranselskapene kunne operere i Russland, på russiske penger for Bills taler, Hillarys russiske «omstart», Hillarys hyllest av Russland eller Podestas russiske selskap. Trump-Russland-historien er en bløff, skriver Trump i de to første Twitter-meldingene han sendte ut mandag kveld. Han kvitterer med #MAGA, emneknaggen for slagordet «Make America great again».

En halvtime senere kommer en ny melding der han hevder at det bare er et spørsmål om tid før Demokratene vil gå med på en avtale med ham om helsereform. Det vil ifølge presidenten skje «så snart Obamacare kollapser - ikke lenge til». Ta det med ro, vi er i veldig bra form, forsikrer presidenten.

I slutten av forrige uke måtte Trump trekke tilbake sin egen helsereform. Til tross for at republikanerne har flertall i begge kamrene i Kongressen, fikk han ikke mange nok med seg fra sitt eget parti.

Why isn't the House Intelligence Committee looking into the Bill & Hillary deal that allowed big Uranium to go to Russia, Russian speech.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 28, 2017

...money to Bill, the Hillary Russian "reset," praise of Russia by Hillary, or Podesta Russian Company. Trump Russia story is a hoax. #MAGA! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 28, 2017

The Democrats will make a deal with me on healthcare as soon as ObamaCare folds - not long. Do not worry, we are in very good shape! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 28, 2017

