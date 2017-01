Trump godkjenner omstridte oljeprosjekt

ANNONSE

Barack Obama stanset i 2015 Keystone XL-prosjektet, en planlagt rørledning fra Canada til USA, med en såkalt presidentordre som Trump nå har reversert.

Les også: «Dette ene bildet viser nøyaktig hvorfor kvinner kjemper mot Trump»

Byggingen av den like omstridte rørledningen Dakota Access ble midlertidig stanset i desember etter store protester fra urfolk- og miljødemonstranter.

Tirsdag undertegnet Trump en ny presidentordre som gjenoppliver de to omstridte prosjektene, men han understreker at betingelsene knyttet til Keystone XL vil bli gjenstand for reforhandlinger.

Les også: «Dette ene bildet viser nøyaktig hvorfor kvinner kjemper mot Trump»

Made in USA

– Vi kommer til å reforhandle noen av betingelsene og dersom de ønsker, får vi se om vi kan få bygd rørledningen, sa Trump under undertegningen.

Han undertegnet også en presidentordre som slår fast at alt materiell som benyttes i bygging i av rørledninger i USA, heretter må være produsert i USA.

– Fra nå av skal vi begynne å lage rørledninger i USA, sa han.

Les også: Siv Jensen bekymret for Trumps handelspolitikk

Sju års vurdering

Keystone XL-prosjektet ble vraket av Obama etter sju års vurdering.

– Oljerørledningen ville ikke ha bidratt på noen meningsfull måte til vår økonomi på lang sikt, sa Obama, som også la vekt på prosjektets betydning i klimasammenheng.

Da beslutningen ble kunngjort, sa Obama at rørledningen ikke ville ha bidratt til lavere drivstoffpriser for landets bilister. USAs energisikkerhet ville heller ikke ha blitt styrket ved å skipe «skitten» olje fra Canada gjennom landet, uttalte Obama.

Miljøorganisasjoner frykter at Keystone-prosjektet vil bidra til å øke utslippene av klimagasser og frykter lekkasjer og forurensning.

– Kvalmende

Obamas beslutning skapte reaksjoner hos Republikanerne. Keystone XL ville ha dannet grunnlag for sårt tiltrengte arbeidsplasser, argumenterte republikanske politikere.

Republikanernes flertallsleder i Representantenes hus, Paul Ryan, kalte Obamas avgjørelse «kvalmende», og sa at Obama hadde forkastet tusenvis av godt betalte jobber, avvist USAs største handelspartner og overstyrt den amerikanske folkeviljen og flertallet i Kongressen.

Les også: «Saturday Night Live»-forfatter suspendert etter Trump-tweet

Eierinteresser

Den nærmere 2.000 kilometer lange Dakota Access-rørledningen skal etter planen strekke seg fra Bakken-feltet i Nord-Dakota, via Sør- Dakota og Iowa til Illinois. Statoil er tungt inne på eiersiden i Bakken-feltet, som ble oppdaget på gården til den norskættede bonden Henry Bakken i 1951. Statoil er imidlertid ikke involvert i byggeplanene.

Les også: Trump stanser bistand til grupper som støtter abort

Les også: Trumps pressetalsmann: - Demoraliserende pressedekning

I grenseområdet mellom Nord- og Sør Dakota skal rørledningen etter planen legges under Missouri-elven tett ved siouxreservatet i Standing Rock.

Indianerne og miljøaktivister frykter at lekkasjer skal forurense den viktigste drikkevannskilden deres og hevder også at rørledningen vil krysse områder som har stor historisk og kulturell betydning. Motstanden har ført til en rekke sammenstøt mellom demonstranter og politi både lokalt og nasjonalt. (©NTB)