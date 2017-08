USAs president Donald Trump sier han holder alle muligheter åpne etter at Nord-Korea tirsdag morgen fyrte av en mellomdistanserakett som fløy over Japan.

– Truende og destabiliserende handlinger øker bare Nord-Koreas isolasjon i regionen og i verden, heter det i en skriftlig uttalelse fra Trump tirsdag.

Presidenten sier videre at «alle muligheter ligger på bordet» når det gjelder eventuelle motsvar fra USA.

– Verdenssamfunnet har mottatt Nord-Koreas siste budskap klart og tydelig. Dette regimet har vist sin forakt for sine naboer, for alle medlemslandene i FN, og for det man har som minimumsstandard for akseptabel internasjonal oppførsel, mener Trump.

