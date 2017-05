Trump kommer med mulig innrømmelse på Twitter

ANNONSE

USAs president Donald Trump skal ha delt hemmeligstemplet informasjon om ekstremistgruppa IS med Russland.

Det var i et møte med Russlands utenriksminister Sergej Lavrov og ambassadør Sergej Kisljak i Det hvite hus i forrige uke at Trump skal ha delt hemmeligstemplet informasjon om IS, ifølge Washington Post.

Dagen etter artikkelen ble publisert, kommer presidenten med en melding på Twitter som kan tolkes i retning av en mulig innrømmelse av «lekkasjen».

«Som president ville jeg dele med Russland (i et åpent planlagt møte i Det hvite hus), som jeg har absolutt all rett til å gjøre, fakta angående terrorisme og flysikkerhet. Humanitære grunner, også vil jeg at Russland skal trappe opp deres kamp betraktelig mot ISIS (Den islamske stat red.anm.) og terrorisme,» skriver president Trump på Twitter ved 13-tiden norsk tid.

Ifølge avisen skal informasjonen som Trump delte komme fra et så sensitivt hold at allierte ikke har mottatt denne informasjonen. Den skal komme fra en kilde som har tilgang til innsiden av IS' operasjoner, og ifølge kilder avisen har snakket med, delte Trump denne informasjonen uten tillatelse. Nestlederen i etterretningskomiteen i Representantenes hus, demokraten Adam Schiff kaller ryktene «dypt forstyrrende».

– Denne avsløringen kan sette USAs kilder som bærer på sensitiv informasjon i fare og forholdet USA har til disse på spill, sier Schiff.

Benekter avsløring

Ifølge avisen skal Central Intelligence Agency (CIA) og National Security Agency (NSA) ha blitt kontaktet etter møtet for å minimere skaden.

Trump har imidlertid bred autorisasjon til å frigi hemmeligstemplet informasjon, så det er lite trolig at han har brutt noen lov, fortsetter avisen. Det hvite hus avkrefter ryktene om at presidenten skal ha delt hemmeligstemplet informasjon.

- Presidenten og utenriksministeren delte informasjon om terrororganisasjoner som inkluderte trusler på fly. Det ble ikke på noe tidspunkt diskutert etterretningskilder eller metoder, og ingen hemmelige militære operasjoner ble avslørt, sier USAs nasjonale sikkerhetsrådgiver H.R. McMaster.

McMasters benektelse strider dermed med hva presidenten selv sier om utvekslingen av fakta som skjedde i Det hvite hus.

USA-ekspert Svein Melby mener dette vil kunne få konsekvenser.

Russland nekter

Regjeringen i Russland nekter for å ha fått strengt hemmelig informasjon fra president Donald Trump.

Opplysningene om saken i amerikanske medier er «enda en forfalskning», skriver det russiske utenriksdepartementets talsperson Maria Zakharova på Facebook tirsdag.