Trump krever skjerpede regler for innvandring til USA

President Donald Trump mener angrepet i New York viser at det trengs strengere regler for innvandring til USA.

- Vi skal stanse denne galskapen, tvitret han onsdag.

29-åringen som kjørte ned og drepte åtte mennesker på Manhattan, kom til USA fra Usbekistan i 2010. Politiet kaller det en terroraksjon.

Ifølge Trump fikk Sayfullo Saipov opphold gjennom et såkalt mangfoldighetsprogram som gjelder for visumsøkere fra land med lav utvandring til USA.

– En Chuck Schumer-skjønnhet, kaller Trump programmet, med henvisning til demokratenes leder i Senatet.

– Vi kjemper hardt for immigrasjon basert på at man fortjener det, ikke på demokratenes lotteri-system. Vi må bli mye tøffere (og smartere), tvitret Trump onsdag.

Schumer var raskt med å svare på Trumps utfall og anklager presidenten for å ville slå politisk mynt på det dødelige Manhattan-angrepet.

– Det virker som om det ikke er for tidlig å politisere tragedien, tvitret Schumer onsdag.

– President Trump burde i stedet for å politisere og splitte Amerika, noe han alltid ser ut til å gjøre under nasjonale tragedier, heller fokusere på virkelige løsninger – finansiering av antiterrortiltak – noe han i det siste budsjettet foreslo å kutte, fortsatte senatoren.

Rundt 50.000 mennesker får årlig permanent oppholdstillatelse i USA gjennom det såkalte Grønt kort-lotteriet, som har millioner av søkerne.

