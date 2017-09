Trump langer ut mot Kim på Twitter

Fredag havnet USAs Donald Trump og Nord-Koreas Kim Jong-un i ordkrig.

USAs president Donald Trump sier Kim Jong-un skal «bli testet som aldri før» i det som tilsynelatende er et svar på uttalelsene fra Nord-Koreas leder fredag.

Trump ignorerer dermed gjentatte oppfordringer fra Kina og Russland om å roe ned ordkrigen med Kim, hvis utenriksminister nylig sa at Nord-Korea vurderer å teste en hydrogenbombe i Stillehavet.

Kim Jong Un of North Korea, who is obviously a madman who doesn't mind starving or killing his people, will be tested like never before!