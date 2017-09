Trump med ny reformavtale for DACA-immigrantene

USAs president Donald Trump vil signere et nytt reformforslag som vil beskytte de over 800.000 immigrantene under DACA-programmet.

Onsdag kveld holdt Trump et møte med Demokratenes senatsleder, Chuck Schumer, og Demokratenes leder i Representantenes hus, Nancy Pelosi. De to demokratene bekrefter at de under møtet kom til enighet om en ny reformavtale for programmet Trump avviklet i forrige uke, ifølge nyhetsbyrået AP.

DACA står for Deferred Action for Childhood Arrivals og programmet gjør det mulig for barn som ble tatt med ulovlig til USA før de var 16 år, å få en toårig fornybar arbeidstillatelse eller studere ved universiteter. Programmet har beskyttet nesten 800.000 fra å bli deportert fra landet. I forrige uke opphevet Trump programmet som tidligere president Barack Obama innførte i 2012.

Avviklingen vil tre i kraft om seks måneder. Det er for å gi Kongressen handlingsrom til å utarbeide reformforslag, hvis den skulle ønske det.

– Vi ønsker ikke å glemme DACA. Vi ønsker å se om det er noe vi kan gjøre i et flerpartisystem slik vi kan finne en løsning på DACA-problemet og andre innvandringsproblemer, sa Trump under møtet.

Så langt har 19 amerikanske delstater valgt å gå til søksmål mot Trumps beslutning om å avvikle programmet.

Mest sett idag