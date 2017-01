Trump: Merkel gjorde katastrofal feil med migranter

ANNONSE

- Jeg mener hun gjorde en veldig katastrofal feil, og det var å ta inn alle de illegale, du vet, ta imot alle de menneskene uansett hvor de kom fra, sier han i intervju med den britiske avisen The Times og tyske Bild. Trump legger til at han har «stor respekt» for Merkel.

Om lag 890.000 flyktninger, mange av dem fra borgerkrigsherjede Syria, kom til Tyskland i 2015.

Trump sier flere land kan følge Storbritannia ut av EU på grunn av EU og Tysklands flyktningpolitikk. Han hevder Europa vil bli ødelagt «hvis flyktninger fortsetter å strømme til». Det store antallet flyktninger var årsaken til at britene stemte for å forlate EU, ifølge den påtroppende presidenten.

- Om de ikke hadde blitt tvunget til å ta imot alle disse flyktningene, tror jeg ikke vi hadde hatt brexit, sier han i fellesintervjuet med de to avisene.

