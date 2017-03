Trump nominert til årets Nobels fredspris

ANNONSE

Torsdag kunngjorde Nobelkomiteen at 318 personer og organisasjoner er blitt nominert til Nobels fredspris for 2017. PRIO-direktør Kristian Berg Harpviken bekrefter overfor Nettavisen at USAs president Donald Trump er blant årets nominerte til den gjeve prisen.

- Jeg vet dette fordi jeg spekulerer på noen prisvinnere, og da er det en del folk som bekrefter sine nominasjoner til meg. De fleste som gjør dette, er komfortable med at jeg er åpen om hvem som nominerer, men denne personen ønsker å være anonym. Jeg kan si at det er en amerikaner, sier direktør ved Institutt for fredsforskning (PRIO), Kristian Berg Harpviken, til Nettavisen.

For andre gang



Dette er andre året på rad at Trump er blitt nominert til fredsprisen. Ifølge Harpviken er det samme person som har nominert Trump to år på rad.

Les også: Trump nominert til Nobels fredspris

- Men begrunnelsen har endret seg noe. Det er lagt til dette elementet som ble populært kalt «Star Wars», dette antilangdistanserakettskjoldet som Ronald Reagan jobbet med i sin tid, og som han la på hyllen, men som Trump har sagt han vil blåse støvet av, sier Harpviken.

Vedkommende, som nominerte Trump, vektla i sin begrunnelse i fjor at Trump må bli anerkjent for sin «fred via styrke-ideologi».

Kristian Berg Harpviken er direktør ved Institutt for fredsforskning. Foto: Gorm Kallestad / Scanpix

Hemmelig nominasjonsliste

Nobelkomiteens nominasjonsliste hemmeligholdes i 50 år, men personer som selv nominerer en kandidat, kan avsløre hvem de har nominert til den gjeve prisen, men blir oppfordret av komiteen til ikke å gjøre det.

Fire tidligere amerikanske presidenter har blitt tildelt Nobels fredspris (Barack Obama, Theodore Roosevelt, Woodrow Wilson og Jimmy Carter). Trump blir neppe den femte, skal vi tro Harpviken.

- Det er helt åpenbart for meg at sjansen for at han får fredsprisen er lik null. Men det interessante er at kombinasjonen med medieoppmerksomheten rundt Trump og prisens tyngde, så skaper det en oppmerksomhet uansett, sier han.

Andre nominerte

Pave Frans, varsleren Edward Snowden og Russlands president Vladimir Putin er andre personer som skal være nominert til årets fredspris. Sistnevnte skal ha blitt nominert av lederen for den franske tenketanken (CFPA), ifølge Russlands statsstyrte nyhetsbyrå Sputnik.

Harpviken har i tradisjonen tro offentliggjort en liste over hvem han mener er verdige kandidater til årets Nobels fredspris. PRIO-direktøren har Den amerikanske borgerrettighetsorganisasjonen ACLU og organisasjonens president Susan N. Herman øverst på sin liste.

Deretter følger Den vestafrikanske samarbeidsorganisasjonen ECOWAS, Sri Lankas president Maithripala Sirisena, De hvite hjelmene fra Syria og organisasjonens leder Raed al Saleh, samt Jeanne Nacatche Banyere, Jeannette Kahindo Bindu og Denis Mukwege som hjelper voldtektsofre i Kongo.

(Artikkelen fortsetter under avstemningen).

Strenge kriterier

Ifølge Nobelstiftelsens statutter, regnes en nominasjon for gyldig dersom den er fremmet av en person som er medlem av en nasjonalforsamling eller en regjering, tidligere prisvinnere, nåværende og tidligere medlemmer av Nobelkomiteen og universitetsprofessorer innen en rekke felt.

Vinneren av Nobels fredspris offentligjøres først i oktober, og selve tildelingen skjer i Oslo rådhus 10. desember, som er dødsdagen til Alfred Nobel.