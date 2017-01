Trump og Peña Nieto snakket sammen på telefon

ANNONSE

Samtalen fant sted dagen etter at Peña Nieto avlyste et planlagt møte med Trump etter at Trump sa det ikke var noen vits i noe møte om Peña ikke ville gå med på at Mexico betaler for muren Trump vil bygge langs grensa.

Mexicos president Enrique Peña Nieto.

- Vi hadde en veldig fin samtale. Jeg har vært meget sterk overfor Mexico. Jeg har stor respekt for Mexico. Jeg elsker det meksikanske folket. Jeg jobber med meksikanere hele tiden. Flotte forhold, sa president Trump under fredagens pressekonferanse i Det hvite hus.

Han la til at USA og Mexico vil være i forhandlinger de neste månedene.

Trump varslet tidligere i uka at han skal innfri løftet fra valgkampen om å bygge en mur for å stanse innvandring fra Mexico, og at Mexico skal tvinges til å betale for den.

Det er ventet at muren vil koste minst 100 milliarder kroner og potensielt så mye som 200 milliarder kroner.

Senere sa hans pressetalsmann Sean Spicer at betalingen kan skje ved at USA innfører en toll på 20 prosent på alle varer fra Mexico.

Reaksjonene i Mexico har vært harde. Partiledere fra høyre til venstre fordømte Trumps planer og krevde at Peña skulle avlyse sitt planlagte møte med Trump.

Fredag kveld, norsk tid, kom også en pressemelding fra Mexico:

«Når det gjelder betalingen av muren, har begge presidentene gitt uttrykk for klare meninger. De er også enige om ikke å snakke mer offentlig om dette temaet,» heter det i pressemeldingen fra Mexicos regjering, ifølge CNN.

