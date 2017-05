Trump og Putin har avtalt ny telefonprat

ANNONSE

Trump har avtale om å ringe Russlands president tirsdag ettermiddag, 18.30 norsk tid, opplyser Det hvite hus, uten offisielt å si hva som er tema. En rådgiver i Trump-administrasjonen sier imidlertid at de to vil diskutere krigen i Syria, der Russland støtter regimet til Bashar al-Assad, mens USA støtter opprørere som prøver å styrte ham.

Trump og Putin har hatt flere samtaler siden Trump ble valgt, inkludert en prat i forrige måned etter terrorangrepet i St. Petersburg, som Trump fordømte.

Trump uttalte at forholdet mellom USA og Russland trolig er på sitt dårligste noensinne, en uttalelse i sterk kontrast til retorikken fra valgkampen hans, der Trump sa at han håpet at han og Putin ville samarbeide i kampen mot terrorisme. Både FBI og Kongressen er fremdeles i gang med granskinger av mulig kontakt mellom Russland og Trumps valgkampapparat og påstandene om russisk innblanding i det amerikanske valget.