Trump saksøkes for brudd på grunnloven

Det skriver avisa Washington Post. Søksmålet blir fremmet av de øverste justismyndighetene i delstaten Maryland og hovedstadsregionen Washington DC.

Anklagene dreier seg blant annet om at myndighetene i andre land i praksis har gitt Trump penger eller andre fordeler. Bakgrunnen er at Trump har beholdt kontrollen over forretningsimperiet sitt etter at han ble president.

Populært hotell

Trump lovet i januar at sønnene hans skulle overta styringen av forretningsimperiet for å unngå interessekonflikter. Men Trump blir fortsatt jevnlig informert om hvordan det går med selskapet. Og presidenten fortsetter å tjene penger på det, ifølge eksperter på etiske problemstillinger i næringsliv og politikk.

En viktig del av søksmålet dreier seg om et Trump-hotell som ligger i nærheten av Det hvite hus i Washington. Myndighetene både i Saudi-Arabia, Kuwait, Tyrkia og Georgia har booket rom eller holdt arrangementer her etter at Trump ble president.

Selv har presidenten flere ganger troppet opp på hotellet for å ta imot gjester. Andre hoteller i området risikerer å miste kunder, ifølge søksmålet.

Selvangivelse

Justismyndighetene i Maryland og Washington DC krever at Trump nå offentliggjør selvangivelsen sin, slik at det også er mulig å få oversikt over næringsvirksomheten hans i utlandet. Trump er den første presidenten på flere tiår som har nektet å gjøre dette.

Søksmålet er fremmet av Attorney General Karl A. Racine i Washington DC og Attorney General Brian E. Frosh i Maryland. De regner med at saken til slutt ender i høyesterett.

Ifølge saksøkerne må anti-korrupsjonsbestemmelsene i grunnloven overholdes for at amerikanerne skal kunne være sikre på at presidenten tjener landet og ikke sine egne økonomiske interesser.

Amerikanerne bør slippe å lure på om presidenten sender soldater «for å dø i andre land av hensyn til sine private næringsinteresser», heter det i søksmålet.

Et lignende søksmål er tidligere fremmet av organisasjonen Citizens for Responsibility and Ethics in Washington.

