Trump sender krigsflåte verdt 120 milliarder mot Nord-Korea

Den spente situasjonen mellom USA og Nord-Korea er i ferd med å nå uante høyder. Det er bare noen dager siden det amerikanske hangarskipet «USS Carl Vinson» ble omdirigert nordover til Nordøst-Asia.

Den massive krigsflåten anses å være en klar advarsel til den nordkoreanske lederen, Kim Jong-un, om at USA er rede til å handle om nødvendig, rett utenfor Nord-Koreas territorielle grense.

I et eksklusivt intervju med Fox Business Network, som vil bli sendt onsdag kveld, forteller USAs president Donald Trump at han sender en massiv krigsflåte mot Nord-Korea. Samtidig advarer Nord-Korea med at de vil svare med atomvåpen ved det minste tegn til en amerikansk provokasjon.

På spørsmål om hva han har tenkt å gjøre når det gjelder Nord-Korea, svarer presidenten unnvikende:

- Man vet aldri, gjør man vel?

- Vi sender en krigsflåte, en veldig kraftfull en. Vi har ubåter, veldig kraftfulle, langt kraftigere enn hangarskipet. Så mye kan jeg si. Og vi har det beste militærpersonellet på jorden. Og jeg vil si dette. Han gjør et feilgrep. Han gjør et feilgrep, gjentar den amerikanske presidenten og henviser til Kim Jong-un.

- Tror du han er mentalt frisk? spør intervjueren.

- Jeg vet ikke. Jeg vet ikke. Jeg kjenner ham ikke. Men han gjør et feilgrep, gjentar Trump.

Krigsflåten er på vei mot Den koreanske halvøy, og vil ankomme i løpet av det neste døgnet.

Krigsflåte til 120 milliarder

Krigsflåten består av ett hangarskip ledsaget av én ubåt og flere krigsskip med 90 fly og mer enn 300 Tomahawk-kryssmissiler. Hele flåten har en verdi til 14 milliarder dollar, ifølge The Times, noe som tilsvarer om lag 120 milliarder kroner.

Hangarskipet «USS Carl Vinson» er ledsaget av to mindre destroyer-krigsskip (USS Wayne E Meyer og USS Michael Murphy), ett krigsskip av type Ticonderoga-klassen og én angrepsubåt av type Los Angeles-klassen. Om bord i hangarskipet står det minst tolv jagerfly av type F/A-18E/F Super Hornets, 36 F/A-18 Hornets-fly, fire EA-18G Growler fly og seks Seahawk-helikoptre.

Hangarskipet «USS Carl Vinson» skal også delta i en stor felles militærøvelse med den japanske marinen, ifølge det japanske nyhetsbyrået Kyodo News.

Den gylne ørn

Hangarskipet «USS Carl Vinson» går under kallenavnet Den gylne ørn, ettersom ørnen er en del av skipets segl. Hangarskipet har blitt brukt i flere militæroperasjoner. Etter terrorangrepene i USA, var det «USS Carl Vinson» som iverksatte det første angrepet mot Afghanistan i «Operation Enduring Freedom» i 2001. Og etter drapet på Osama bin Laden i 2011, ble liket fløyet til «USS Carl Vinson» og senere senket i havet.

Skipets fly deltok også i angrep mot Irak i «Operation Desert Fox» og «Operation Southern Watch» på 1990-tallet, som en straffereaksjon på at Iraks brudd på FN-sanksjoner.

Til tross for massive advarsler, har Nord-Korea trappet opp sitt atomprogram. Landet har gjennomført totalt fem atomprøvesprengninger siden 2006, samt en rekke missiltester. Trump har tidligere tvitret at han vil løse problemet med Nord-Korea - med eller uten Kinas hjelp. Trump-administrasjonen har ikke lagt skjul på at en militær løsning er ett av alternativene som ligger på bordet.

Kinas president Xi Jinping forsikret nylig Trump i en telefonsamtale at Kina ønsker å få en slutt på Nord-Koreas atomvåpenprogram, men at konflikten må løses på fredelig vis.

- Ekstreme konsekvenser

Nord-Korea-ekspert Geir Helgesen har tidligere uttalt at han har sine tvil om at USA og Nord-Korea vil involvere seg i en storskala krig.

- Mange vil nok si at Nord-Koreas leder ikke er riktig klok, og mange vil nok si at USAs leder heller ikke er det, og at det er en farlig cocktail, uttalte leder ved Nordiske Institutt for Asiatiske studier ved Universitetet i København, Geir Helgesen, til Nettavisen.

- Men ingen kommer til å gjøre noe overilt fordi konsekvensene er så ekstreme, sa Helgesen.