Fenomenalt, sier USAs president Donald Trump om sitt første møte ansikt til ansikt med Russlands president Vladimir Putin.

– Jeg hadde et fenomenalt møte med Vladimir Putin i går, sa Trump da han lørdag morgen møtte Storbritannias statsminister Theresa May på G20-møtet i Hamburg. Han la til at han og Putin på møtet utviklet et «spesielt forhold».

Foran møtet med May sa han at USA «svært, svært snart» skal bli enig med Storbritannia om en handelsavtale som blir «storartet».

Han sa også at det omstridte statsbesøket i Storbritannia til høsten vil finne sted, uansett om det blir demonstrasjoner.

Før han og May startet sitt møte, understreket Trump også at det ville bli et fenomenalt møte.

Har du sett denne videoen?