Trump sparker FBI-direktør James Comey

OSLO/NEW YORK (Nettavisen): Det bekrefter Det hvite hus like før midnatt norsk tid, gjennom pressesekretær Sean Spicer.

Ifølge Spicer ble Trump anbefalt å sparke Comey av utenriksminister Jeff Sessions.

- Presidenten har akseptert anbefalingen fra justisministeren og visejustisministeren angående avskjedigelsen av direktøren for FBI, fortalte Spicer til amerikansk presse, ifølge The Washington Post.

Comey vitnet nylig overfor Senatet i forbindelse med deres Russland-høring.

Som direktør for FBI har Comey også vært øverste ansvarlig for byråets etterforskning av Russlands innblanding i presidentvalget og eventuelle roller som president Donald Trump eller hans apparat har hatt i dette.

- Dette er et groteskt misbruk av makt av Trump. Jeg har ikke sett lignende. Dette er en politisk handling. Presidenten er under etterforskning, sier Jeffrey Toobin, tidligere føderal påklager, til CNN.

Toobin påpeker at Trump også sparket fungerende justisminister Sally Yates etter at hun hadde advart Det hvite hus om at Trumps rådgiver innenfor nasjonal sikkerhet, Michael Flynn, kunne være utsatt for utpressing fra Russland.

- Dette er slikt som skjer i ikke-demokratier. Hva slags land er dette? spør Toobin.

James Comey var også ansvarlig for etterforskningen av Trumps utfordrer i presidentvalget, Hillary Clinton, i forbindelse med den tidligere utenriksministerens bruk av privat e-postserver og håndtering av hemmeligstemplet informasjon.

Han pådro seg Clinton-leirens vrede da han elleve dager før presidentvalget varslet Kongressen om at FBI ville gjenåpne etterforskningen av Clinton. To-tre dager før presidentvalget konkluderte FBI med at de ikke hadde funnet noe straffbart.

Samtidig holdt FBI på med en etterforskning av Trump-leirens forbindelser til Russland, noe Comey valgte å ikke offentliggjøre.

Tidligere tirsdag hadde FBI varslet Kongressen om at Comey hadde gitt feilaktige opplysninger om antall e-poster som Hillary Clintons assistent Huma Abedin hadde sendt videre til sin ektemann Anthony Weiner. Comey sa i sitt vitnemål at det var hundrevis og tusenvis, men FBI presiserte tirsdag at det kun var et fåtall e-poster dette gjaldt.