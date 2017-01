Trump sparket sjefen for grensekontrollen

ANNONSE

Etatsleder Daniel Ragsdale, var i likhet med justisministeren Sally Yates, utnevnt av Obama-administrasjonen.

Beskjeden om at grensekontrollsjef Ragsdale måtte gå fra jobben kom en time etter at Yates fikk sparken, men det ble ikke gitt noen grunn for avskjedigelsen.

Ragsdales erstatter, Thomas Homan, vil bidra til "å sikre at vi innvandringslovene blir iverksatt i USA i tråd med nasjonens interesse", sier ministeren for innenlands sikkerhet, John Kelly.

Trump har innført midlertidig innreiseforbud for reisende fra sju land med overveiende muslimsk befolkning og for flyktninger. For syriske flyktninger gjelder innreiseforbudet på ubestemt tid, mens andre grupper foreløpig skal nektes innreise i noen måneder.