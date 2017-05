Trump vil lage verdens beste helsevesen

ANNONSE

Trump innkasserte sin kanskje største seier som president da det republikanske flertallet i Representantenes hus 5. mai vedtok å reversere store deler av forgjengeren Barack Obamas helsereform, på folkemunne kjent som Obamacare. Kritikken mot avgjørelsen inkluderer at vedtaket vil innskrenke retten til helseforsikring, og at forsikring vil bli merkbart dyrere for mennesker som allerede har en sykdom eller lidelse. Søndag kveld sendte Trump ut følgende melding på Twitter:

- Jeg foreslår at vi legger til flere dollar til helse og omsorg og gjør det til det beste som finnes. Obamacare er dødt – Republikanerne vil gjøre det mye bedre!

Trumps forslag til ny helsereform inkluderte en pott på 8 milliarder dollar som skal bidra til å dekke helseforsikringsutgifter for personer med kroniske lidelser. Det er ikke kjent om det er denne potten han sikter til i uttalelsen eller om han har tenkt å legge til ytterligere midler.

En rekke helseeksperter har imidlertid gått ut og sagt at 8 milliarder dollar ikke er nok til å dekke forsikringskostnadene for dem som vil trenge det.

