Trump vil trolig godkjenne nye sanksjoner, også mot Russland

President Donald Trump vil ventelig godkjenne en pakke med nye sanksjoner, til tross for at de kan svekke forholdet til Russland.

Trumps plan om å rekke ut en samarbeidets hånd til president Vladimir Putin blir møtt med motstand fra skeptikere i Kongressen. De ønsker snarere å begrense presidentens armslag, særlig etter påstandene om at Russland forsøkte å manipulere valget i november i fjor.

Den nye sanksjonsloven ble tidligere i uken vedtatt med overveldende flertall i Representantenes hus. Loven er i all hovedsak rettet mot Russland, Iran og Nord-Korea.

Nå skal loven behandles i Senatet, og der er utsiktene noe uklare. Flere republikanere har innvendinger, men det foregår hektiske samtaler i kulissene for å få sanksjonene vedtatt før Kongressen tar ferie i august.

De punktene som gjelder Russland, er særlig rettet mot energisektoren. Formuleringene i loven er også slik at president Trump ikke på egen hånd kan svekke sanksjonene. Endringer må godkjennes av Kongressen.

Kilder i administrasjonen sier at Trump nok vil undertegne, med at det foregår mye tautrekking om språkbruk og iverksetting. Presidenten har neppe noe valg, stilt overfor et nesten enstemmig representanthus og muligens samme konstellasjon i Senatet.

Flere personer med kjennskap til prosessen, sier at Trump har vært motvillig, selv etter at lovteksten ble justert i forrige uke for å berolige amerikanske og europeiske selskapet som fryktet handelsproblemer.

I private sammenhenger skal Trump ha uttrykt frustrasjon over at Kongressens har myndighet til å begrense eller overstyre Det hvite hus i saker som gjelder nasjonal sikkerhet.

Trump mener dette kompliserer arbeidet med å samordne sanksjoner med europeiske land som har en annen tilnærming til sanksjoner, sier kildene.

