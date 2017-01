Trumps datter kan bli Obamas nabo

ANNONSE

Det er ventet at Donald Trumps eldste datter og ektemannen Jared Kushner skal fylle viktige posisjoner når pappa Trump overtar som president 20. januar. De har derfor blinket seg ut et hus i samme fasjonable strøk som presidentfamilien trolig planlegger å flytte til, skriver New York Times.

Huset på 640 kvadratmeter ble nylig solgt for 5,5 millioner dollar eller rundt 47 millioner kroner. Det er ifølge avisen ikke klart om Trump og Kushner skal leie huset eller om de har kjøpt det. Den forrige eieren er en latviskfødt forretningsmann som har investert mye i Russland.

I tillegg til at mange av Washingtons mektige familier bor i Kalorama, huser bydelen også en rekke ambassader.

Mens det er tradisjon for at avgåtte amerikanske presidenter flytter ut av hovedstaden, har familien Obama bestemt seg for å bli boende til yngstedatteren Sasha er ferdig på skolen til neste år.