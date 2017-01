ANNONSE

Statsminister Erna Solberg (H) er urolig for at USAs nye innreiseforbud kan bidra til å undergrave innsatsen for å bekjempe ekstremister.

– Vår strategi i kampen mot terror er å bygge en bred koalisjon som inkluderer moderate muslimske krefter, som står fast ved våre liberale verdier – og er en motvekt mot ekstremistenes verdier. Jeg er bekymret for at et generelt innreiseforbud ikke bygger opp om denne felles innsatsen, sier Solberg til NTB.

– Vi skal være besluttsomme i kampen mot terror, men jeg synes ikke det er riktig å skjære så mange mennesker fra enkeltland over én kam.

Statsministeren understreker at flyktninger og andre mennesker må behandles likt uavhengig av religion, nasjonalitet og hudfarge.

– USA bryter med dette ved å nekte innreise, slår Solberg fast.

– Vi har en plikt og et ansvar for å beskytte mennesker på flukt. Norge gjør en stor innsats på dette området både i nærområdene og med dem vi tar til Norge. Dette ansvaret har også USA, sier hun. (©NTB)

