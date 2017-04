Trumps talsmann beklager "ufølsom" Hitler-uttalelse på TV

ANNONSE

Uttalelsen kom idet Spicer snakket om forrige ukes kjemiske angrep i Syria og forsøkte å sammenligne Syrias president Bashar al-Assad og Hitler.

- Ikke engang Hitler sank så dypt at han brukte kjemiske våpen, sa Spicer.

Men naziregimet brukte som kjent gasskamre for å ta livet av millioner av jøder og mange andre under andre verdenskrig. Da Spicer ble bedt om å utdype, sa han at Hitler «ikke brukte gass mot sitt eget folk på samme måte som Assad gjør».

Skriftlig uttalelse

Uttalelsen skapte ramaskrik på sosiale medier, og under pressekonferansen ropte en journalist "han gasset jødene", hvorpå Spicer forsøkte å rette opp utsagnet ved å si at han snakket om det å slippe bomber fra luften mot sitt eget folk, ikke "holocaustsentre".

Det hvite hus sendte senere ut en skriftlig uttalelse der Spicer skriver at han ikke forsøkte å redusere holocausts grusomme karakter.

- Var en feil

- Jeg forsøkte å markere det særegne ved å bruke fly til å slippe kjemiske våpen mot befolkningssentre. Alle angrep mot uskyldige mennesker er forkastelige og utilgivelige, heter det i uttalelsen.

Senere tirsdag kveld beklaget Spicer for sin "feiltakelse" i et intervju.

- Det var en feil. Jeg skulle ikke ha gjort det, og jeg kommer ikke til å gjøre det igjen, sa han i til CNN.