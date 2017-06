ANNONSE

Den demokratiske kongressmannen Mike Quigley introduserte lovforslaget mandag, som en referanse til president Donald Trumps mest berømte skrivefeil.

«Despite the constant negative press covfefe», lød meldingen som Trump la ut på Twitter i slutten av mai. Meldingen ble slettet få timer etter, men da var det allerede for sent. Den ble raskt en hit på sosiale medier.

– For å opprettholde tilliten til regjeringen, må de valgte tjenestemennene svare på hva de gjør og sier – det inkluderer tweets på 140 tegn, sa Quigley.

– Hvis presidenten skal bruke sosiale medier for å komme med plutselige, offentlige kunngjøringer, må vi sørge for at uttalelsene bevares. Tweets er kraftfulle, og presidenten må holdes ansvarlig for hvert innlegg, fortsatte kongressmannen.

Covfefe står for «communications over various feeds electronically for engagement», ifølge kongressmannens lovforslag.

Trump sletter stadig Twitter-meldinger, spesielt dem med skrivefeil.

«Til tross for den stadige negative pressedekningen», var nok trolig det Trump egentlig forsøkte å skrive. Plasseringen av bokstavene for å skrive «coverage» («dekning») ligger nær bokstavene man får når man skriver «covfefe». Dermed ble tydeligvis USAs president rammet av det som før eller siden skjer med de fleste av oss – fingrene treffer feil taster når man skriver.